Die Changan-Marke Deepal, die noch in diesem Jahr auch in Europa starten will, beginnt in China mit dem Verkauf ihres neuen Modells S05. Das Kompakt-SUV steht als vollelektrische Version sowie als Fahrzeug mit Range Extender zur Wahl. Die Batterie-elektrische Variante des Deepal S05 wird von einem 175 kW starken Motor mit 320 Nm Drehmoment an der Hinterachse angetrieben. Das Elektroauto ist mit 56,12 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Akkupaket ausgestattet ...

