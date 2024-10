DAX - Anleger halten sich zunächst zurück. Aurubis-Rally geht weiter

Der DAX® startete wenig verändert in die neue Woche und bewegte sich damit im Bereich von 19.600 Punkten. Die chinesische Notenbank hat wie erwartet die Zinszügel heute Morgen gelockert. Die Erzeugerpreise in Deutschland gingen zudem zurück und dämpften damit den Inflationsdruck. Kaufimpulse mochten die Daten anfangs dennoch nicht senden. In der laufenden Woche richtet sich der Fokus auf Unternehmenszahlen und hier vor allem auf Tech-Titel wie IBM und SAP sowie Tesla.

Unternehmen im Fokus

ASML eröffnete freundlich und schob sich anfangs über das Septembertief. Aurubis machte in den zurückliegenden Handelstagen einen deutlichen Sprung nach oben und schob sich zum Handelsauftakt über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Deutsche Post rechnet erneut mit einem starken Weihnachtsgeschäft. "An den stärksten Tagen rechnen wir mit knapp über elf Millionen Paketen, die wir in unserem Netz transportieren", sagte Nikola Hagleitner, Vorständin für das deutsche Post- und Paketgeschäft, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Aktie zeigte sich im frühen Handel von diesen Aussagen unbeeindruckt. Die Stimmung bei den Halbleitertiteln bleibt gedämpft. Die Aktie von Infineon eröffnete mit einem deutlichen Abschlag. Hochtief markierte im frühen Handel ein neues 52-Wochenhoch. Die Bundesregierung lockert die Exportbeschränkungen für Rüstungsgüter in die Türkei. Aktien wie Hensoldt, Renk und ThyssenKrupp reagierten mit Kursaufschlägen. Ebenfalls gefragt waren zum Handelsstart Aktien der Autobauer BMW, Mercedes-Benz und VW.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.666/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/ 19.285/19.490/19.535/19.600 Punkte

Der DAX® startete etwas leichter in die neue Woche. Der Index hielt sich jedoch zunächst oberhalb von 19.600 Punkten und steckt damit weiterhin in der Bandbreite zwischen 19.600 und 19.666 Punkten fest. Ein Ausbruch aus der Range könnte neue Impulse setzen. Bei einem Ausbruch nach oben eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis 19.808 Punkte. Bei Rücksetzern unter 19.600 Punkte droht eine Korrektur bis 19.537 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 23.09.2024 - 21.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.10.2019 -21.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 92,18* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 78,46** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 91,88*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2024; 09:30 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,16* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,34 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,33* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,07* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2024; 09:30 Uhr

