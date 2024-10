München (ots) -- Sicherheitsmann Ibo deckt einen dreisten Diebstahl auf- Die neuen Folgen von "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - Montag bis Freitag (21.- 25. Oktober) um 16:05 Uhr bei RTLZWEISecurity-Mann Ibo zeigt erneut, warum er für das Team so wertvoll ist. Mit seinem scharfen Blick und seiner schnellen Reaktion bemerkt er einen Diebstahl an Sophies Kasse und greift sofort ein. Nicht der einzige Diebstahl diese Woche: Yusuf und Fernando entdecken eine ausgetrunkene Flasche Schnaps sowie eine leere Dose Thunfisch. Findet Security Ibo die Verantwortlichen?Brigitte wartet am Wochenbeginn vergeblich auf ihre Salatlieferung, die einfach nicht geliefert wurde. Das ist im Markt noch nie passiert! Kann die Dienstälteste dafür eine Lösung finden? Währenddessen herrscht Chaos bei den Molkereiprodukten: Das Wasser läuft in den Kühlregalen über. Tanja und Apo müssen die Situation mit einem Pömpel in den Griff bekommen. Nicht die einzige Krise im Kult-Supermarkt. Durch Wartungsarbeiten an der Rolltreppe muss der gesamte Markt auf den Fahrstuhl ausweichen. Kann das gutgehen?Außerdem hecken Fleischthekenleiter Daniel und seine Kollegin Brigitta einen Streich aus. Sie wollen vegane Fleischersatzprodukte an die passionierten Fleischesser Brigitte und Gabi verköstigen. Fliegt die Scharade auf?Nach der Salatkrise plant Brigitte, die dienstälteste Mitarbeiterin, einen Reibekuchentag. Doch es fehlen einige Zutaten und sie muss improvisieren. Zur Vorbereitung holt sie sich Unterstützung aus dem Team und sogar der stellvertretende Filialleiter Apo wird eingespannt, um ein Werbeplakat zu gestalten. Außerdem wird heiß diskutiert, wer nun das Zepter in der Hand hat, Supermarkt-Mutti Brigitte oder ihre langjährige Kollegin Dodo.In der dieswöchigen Freitags-Folge ist Udo nicht im Markt, und so müssen Marktleiter Metin und seine zwei Stellvertreter Apo und Felix den Laden schmeißen. Das ist für Felix seine erste Bewährungsprobe - er ist der neue stellvertretende Marktleiter und muss sich noch vor Udo und seinen neuen Kollegen beweisen.Das neue Format "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor"wurde nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert und mit dem Label "green motion" ausgezeichnet."Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" -montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT GmbH produziert.Über "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor":In der Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" bekommt das Publikum einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts, der Kultstatus hat. Was den Markt zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof so besonders macht, sind Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente freuen, die zeigen, dass es im Supermarkt niemals langweilig wird.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100925001