EQS-News: meinSolardach.de GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

meinSolardach.de und Priwatt bündeln Kräfte zur Beschleunigung der privaten Energiewende



21.10.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





meinSolardach.de und Priwatt bündeln Kräfte zur Beschleunigung der privaten Energiewende



Frankfurt am Main, 21. Oktober 2024 - Die meinSolardach.de GmbH und die Priwatt GmbH bündeln strategisch ihre Kapazitäten, um die private Energiewende zu beschleunigen. Priwatt-KundInnen erhalten durch die Partnerschaft künftig Zugang zu professionellen Dachmontagen sowie zu einem Anschluss-Service für die modularen Solaranlagen von priwatt. So wollen die beiden Unternehmen den Zugang zu kostengünstiger und klimafreundlicher Solarenergie für möglichst viele Haushalte in Deutschland weiter vereinfachen. Priwatt hatte im vergangenen Jahr mit priwatt Solar erstmals modulare Solaranlagen mit bis zu 10 kWp zur Selbstmontage auf den Markt gebracht. Mit meinSolardach.de holt das Unternehmen nun einen erfahrenen Partner für den Anschluss der Anlagen sowie zur Dachmontage an Bord. Bereits im November 2024 sollen erste Pilotprojekte realisiert werden, bei denen die gebündelte Expertise der beiden Unternehmen voll zum Einsatz kommt. So wollen die Unternehmen beispielsweise gewährleisten, dass priwatt-Balkonkraftwerke mit den leistungsstärkeren Solaranlagen kombiniert werden können. Ein weiterer Meilenstein der Kooperation ist die geplante Präsenz von priwatt-Balkonkraftwerken in den insgesamt 18 Stores von meinSolardach.de deutschlandweit. Damit profitieren KundInnen nicht nur von der Möglichkeit, die Produkte direkt zu erwerben, sondern erhalten auch qualifizierte Beratung vor Ort - ein Service, der die individuelle Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten und Wünsche der Kundschaft sicherstellt. "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für uns, um unsere Vision von einer dezentralen und nachhaltigen Energieversorgung weiter voranzutreiben", erklärt Kay Theuer, Geschäftsführer der Priwatt GmbH. "Durch die Zusammenarbeit mit meinSolardach.de können wir unseren KundInnen künftig einen noch umfassenderen Service anbieten - von der Montage bis zur Installation unserer Solaranlagen und das deutschlandweit. Damit erreichen wir ein noch breiteres Spektrum an potenziellen Zielgruppen und zahlen auf unser Versprechen ein, den Weg in die private Energiewende für möglichst viele Menschen in Deutschland zu ebnen." Auch Christian Schnürle, Geschäftsführer der meinSolardach.de GmbH, zeigt sich begeistert von der Kooperation: "Mit Priwatt haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unser Angebot optimal ergänzt. Gemeinsam schaffen wir eine Lösung, die von der ersten Beratung bis zur finalen Installation alle Schritte der Solarstromerzeugung abdeckt. Besonders freue ich mich darauf, schon im November die ersten gemeinsamen Projekte umzusetzen." Durch die Kombination aus Priwatts innovativen Balkonkraftwerken und Solaranlagen sowie der langjährigen Expertise von meinSolardach.de im Bereich der Dachmontagen entsteht eine ideale Symbiose, die den Markt für Photovoltaiklösungen weiter vorantreibt. Beide Unternehmen sehen in der Partnerschaft einen wichtigen Impuls für die Solarindustrie in Deutschland und werden künftig strategisch zusammenarbeiten.





Über meinSolardach.de GmbH:

meinSolardach.de ist ein erfahrener Anbieter von professionellen Montagen und Dienstleistungen rund um die Installation von Solaranlagen. Mit einem flächendeckenden Netzwerk an Fachkräften unterstützt meinSolardach.de HausbesitzerInnen in ganz Deutschland auf ihrem Weg zur eigenen Solaranlage. meinSolardach.de vereint mit seinen Gesellschaften und seinem bundesweiten Storekonzept das ganzheitliche Kundenerlebnis von der Beratung, über den Kauf bis zur Installation. Weitere Informationen unter www.meinsolardach.de .



Über Priwatt GmbH:

priwatt ist ein 2020 in Leipzig gegründetes Green-Energy-Unternehmen mit dem Ziel, die private Energiewende für alle zu ermöglichen. Mit seinen einfach zu montierenden Stecker-Solaranlagen für Balkon, Garten, Fassade oder Hausdach hat priwatt einen Weg gefunden, diese Vision zu verwirklichen: einfach, bezahlbar und profitabel. Das 2024 vorgestellte Energiemanagementsystem Orbit ergänzt diese Technologie perfekt und ermöglicht es, die Stromverbräuche aller smarten Geräte im Haus optimal an die eigene Stromerzeugung anzupassen. priwatt zählt mittlerweile rund 70.000 KundInnen. Damit gehören die Leipziger mit ihren 60 Mitarbeitenden zu den Marktführern in dieser rasant wachsenden Branche. Weitere Informationen unter www.priwatt.de .





Investorenkontakt:

Jasmin Albiez

meinSolardach.de GmbH

Tel.: +49 (0) 761-600 530 13

E-Mail: jasmin.albiez@meinsolardach.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0) 89-889 690 625

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu



21.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com