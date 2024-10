Vaduz (ots) -



Eine Feuerwehr setzt sich aus einer Vielzahl an Personen mit ganz unterschiedlichen sozialen, kulturellen und beruflichen Hintergründen zusammen. Die Führung dieser Menschen gehört zu den Hauptaufgaben eines Feuerwehrkommandanten.



Um die Probleme die dabei auftreten und die aktuellen und künftigen Herausforderungen besser bewältigen zu können, beschäftigen sich die Kommandanten und Stellvertreter an einem Seminar mit dem Thema "Menschenführung". Für das Seminar, welches am Samstag, 26. Oktober im Feuerwehrdepot Schaan stattfindet, konnte Wolfgang Burtscher vom Feuerwehr-Ausbildungszentrum Vorarlberg gewonnen werden. Anhand von praktischen Beispielen und im Austausch von eigenen Erfahrungen können die Teilnehmer ihre Kenntnisse auf diesem wichtigen Gebiet vertiefen und künftig für ihre Führungsfunktion in der Feuerwehr nutzen.



Pressekontakt:



Amt für Bevölkerungsschutz

Günther Hoch, Kurskommandant

T +423 236 69 15

info.abs@llv.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925042

© 2024 news aktuell-CH