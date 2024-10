Nürnberg (ots) -Süßer sparen! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA setzt erneut ein Zeichen und reduziert die Preise auf beliebte Frühstücksprodukte und Milchreis. Ab sofort sind unter anderem die fruchtigen Konfitüren von TANTE KLARA und LANDFEIN Milchreis deutlich günstiger. Kundinnen und Kunden dürfen sich auf Ersparnisse von bis zu 13 Prozent freuen. So kosten die 450-Gramm-Gläser der TANTE KLARA Konfitüre Aprikose/Sauerkirsche und Heidelbeere, Feige, Himbeere sowie die Erdbeer Konfitüre Extra jetzt jeweils 20 Cent weniger.Und wer gerne Milchreis nascht, findet auch hier ein starkes Discount-Angebot - der Preis für die 200-Gramm-Packung Milchreis von LANDFEIN fällt um 13 Prozent und findet sich nun für günstige 39 Cent im Kühlregal.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):TANTE KLARA Aprikose/Sauerkirsche, 450 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,49 EURTANTE KLARA Erdbeer Konfitüre Extra, 450 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,29 EURTANTE KLARA Heidelbeere, Feige, Himbeere, 450 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,49 EURLANDFEIN Milchreis, 200 gBislang: 0,45 EURJetzt: 0,39 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5891148