Vor rund einem Monat hat China angefangen in großem Stil Liquidität bereitzustellen und diverse Zinssätze zu senken, um die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Obwohl die bisherigen Maßnahmen für massiv anziehende Kurse an den Aktienmärkten sorgten, wirkte sich die jüngste am Montag nicht positiv aus.Die chinesische Zentralbank (PBOC) hat zum einen den einjährigen Kreditreferenzzins von 3,35 auf 3,10 Prozent gesenkt und zum anderen die fünfjährige LPR (Loan Prime Rate) von 3,85 auf 3,60 Prozent ...

