FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALPHA MOS INH.EO 0,20 0MV FR0013421286
AB/FROM ONWARDS 21.10.2024 10:29 CET
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ALPHA MOS INH.EO 0,20 0MV FR0013421286
AB/FROM ONWARDS 21.10.2024 10:29 CET
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