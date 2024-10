Bad Berka (ots) -Die Zentralklinik Bad Berka ist einer von sieben Partnern des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojektes MOVEwell in Thüringen. Unter Federführung der Bauhaus-Universität Weimar sollen innovative und nachhaltige ÖPNV-Konzepte entwickelt und mit dem betrieblichen Mobilitätsmanagements verknüpft werden."Wir haben ein großes Interesse daran, die Erreichbarkeit unserer Klinik für unsere Mitarbeiter, für unsere Patienten, Besucher, aber auch Partner und Lieferanten so attraktiv wie möglich zu gestalten. Ökologische, soziale und auch ökonomische Nachhaltigkeit ist auch für unsere Klinik ein großes Thema. Es geht nicht um ideologische Traumprojekte, sondern um wirtschaftlich tragfähige, an den Bedürfnissen aller Zielgruppen orientierte attraktive Mobilitätskonzepte. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren mit vielen Projekten wie z. B. unserer Jobrad-Initiative und einem erweiterten Busfahrplan attraktive Angebote geschaffen. Ich bin jedoch sehr optimistisch, dass wir vieles noch optimieren können", so Mario Schulter, Geschäftsführer der Zentralklinik Bad Berka.Die Zentralklinik beschäftigt rund 1.800 Mitarbeitende, nur rund ein Drittel wohnt in Bad Berka und den umliegenden Orten. Ein weiteres Drittel der Belegschaft pendelt von Erfurt und Umland in die Klinik, knapp ein weiteres Drittel der Beschäftigten kommt aus dem Weimarer Land und Ostthüringen. Aus weiteren Thüringer Regionen und anderen Bundesländern stammen rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."Wir haben als größter Arbeitgeber im Weimarer Land eine große Verantwortung und sind ein überregionales Zentrum in der Patientenversorgung. Auf Individualverkehr werden wir natürlich nie verzichten können. Doch es ist ein klares Unternehmensziel, Lösungen für gut nutzbare und qualitativ noch hochwertigere ÖPNV-Anbindung zu finden. Wir sind in den kommenden fünf Jahren ein Reallabor und ich freue mich auf die Ergebnisse", erklärt der Geschäftsführer.An der Klinik werden dann verschiedene Teilprojekte realisiert. Dazu gehören u. a. die Bedarfsanalysen zu Fahrgemeinschaften per APP, eine Erweiterung der Fahrradunterstände sowie ein Bus-Shuttle vom Bahnhof zur Klinik.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad Berka | Medien und KommunikationAnke GeyerT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5891160