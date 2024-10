Paris (www.fondscheck.de) - Die internationale Fondsboutique Comgest hat Catriona Marshall zum Head of Sustainable Investment ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Catriona Marshall bringt umfassende Erfahrung im Bereich nachhaltige Investments mit. Sie war zuvor Leiterin des Bereichs Sustainable Finance in der Abteilung Finanzmärkte der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), wo sie ein Team von Fachanalysten leitete, das Staaten bei Fragen nachhaltiger Finanzierung beriet. Dazu gehörte auch die Entwicklung von Best-Practice-Leitlinien für die Sustainable Finance Working Group der G20 zur Stärkung von ESG-Investitionen und zur Finanzierung der Klimatransition. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...