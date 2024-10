Der laufende US-Wahlkampf geht auch an der Börse nichts spurlos vorbei und so manches Unternehmen wird sich bereits darauf vorbereiten, was sich nach der Wahl verändern könnte. Apple-Chef Tim Cook soll sich etwa bei Präsidentschaftsanwärter Donald Trump gemeldet und ihm sein Leid ob hoher "Strafzahlungen" in der EU geklagt haben. So zumindest stellte es Trump kürzlich in einem Podcast dar.Anzeige:Gegenüber dem Finanzberater Patrick Bet-David gab Trump an, nur wenige Stunden vor der Aufnahme mit Tim Cook gesprochen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...