München (ots) -Eine Impro-Komödie mit Provinz-Charme, Western-Touch und viel Herz: In seinem neuesten Spielfilm "Micha denkt groß" erzählt das Erfolgsteam Charly Hübner, Lars Jessen und Jan Georg Schütte von "Für immer Sommer 90" (Grimme-Preis und Deutscher Fernsehpreis) eine realitätsnahe Geschichte rund um die Wasserknappheit in Sachsen-Anhalt, einem der Dürre-Hotspots Deutschlands. Für seine optimistische und humorvolle Erzählweise wurde die Koproduktion von ARD Degeto Film und MDR "Micha denkt groß" mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis 2024 als "Bester TV-Film" ausgezeichnet. Mit Dialogen, die so trocken sind wie der Brunnen im fiktiven Dorf Klein-Schappleben, authentischer Situationskomik und einem wichtigen Thema lädt "Micha denkt groß" zum Lachen und Handeln ein. Denn am Ende geht es weniger um knappes Wasser als um das Miteinander in kleinen Gemeinden.Kurz nachdem "Micha denkt groß" bundesweit in den Kinos zu sehen und das Film-Team auf großer Kino-Tour war, läuft "Micha denkt groß" im Free-TV - ab 30. Oktober 2024 in der ARD Mediathek und am 1. November 2024 um 20:15 Uhr im Ersten. In über 30 Kinos waren das Team und die DarstellerInnen von Kiel bis ins Erzgebirge unterwegs und haben vor Ort mit Menschen darüber diskutiert, welche Wege aus den Dauerkrisen unserer Zeit herausführen könnten. Mit dabei waren Wissenschaftler wie Steffen Mau oder Ilko Sascha Kowalczuk, die Schriftstellerin Anne Rabe und auch viele vor Ort engagierte Menschen aus der Zivilgesellschaft.Zum Inhalt: Ein Ort für Founder:innen, Artists und Creator:innen mit idealer Soul-Body-Balance und allem Komfort der Großstadt, inklusive Pool Area und Barista - Visionär Micha verspricht, in der Altmark etwas ganz Großes zu erschaffen. Das St. Klosterhof New Work Retreat soll die Chance für sein aussterbendes Heimatdorf Klein-Schappleben sein. So überzeugend der Heimkehrer aus Berlin auf die Physiotherapeutin Tina wirkt, so kritisch sehen ihn andere. Der verwitwete Viehbauer Hermann, der verschuldete Öko-Landwirt Jonas und der systemkritische Ex-Lehrer Bernd misstrauen dem selbsternannten Heilsbringer. Als noch vor Baubeginn kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, steht der Selfmade-Unternehmer vor einem unerwarteten Problem. Auf die öffentliche Hand in Person der Bürgermeisterin Moni möchte er nicht warten. Er beginnt stattdessen, für eine kostspielige Brunnenbohrung Geld zu sammeln. Dass Bernd, der das große Geschäft wittert, ihm das ersehnte Wasser abgräbt, ahnt Micha jedoch nicht ...Neben Charly Hübner spielen Jördis Triebel, Peter Kurth, Ulrich Brandhoff, Natalia Rudziewicz, Annett Sawallisch, Bärbel Schwarz und Jan Georg Schütte in der Impro-Komödie. Das exzellente Ensemble improvisiert auf Basis einer Drehbuch-Outline und wird dabei mit einem Multikamerakonzept gefilmt, um den Dialogen freien Lauf zu lassen und die aktuelle gesellschaftliche Stimmung authentisch und lebensnah aufzugreifen."Micha denkt groß" ist eine Produktion der Florida Film im Auftrag der ARD Degeto Film sowie des MDR. Produziert haben den Film Maren Knieling und Lars Jessen. Regie führten Lars Jessen und Jan Georg Schütte. Die Drehbuch-Outline stammt von Lars Jessen, Christian Riedel, Charly Hübner und Jan Georg Schütte. Das Multikamerakonzept verantwortet Moritz Schultheiß. Die federführende Redaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto Film), beim MDR ist Adrian Paul verantwortlich.Hier geht es zum Teaser-Trailer: ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/micha-denkt-gross/trailer-micha-denkt-gross/ard/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL21pY2hhLWRlbmt0LWdyb3NzLWZpbG0vNjQ0Njg2NTUtMzhkZS00ZDEwLTgxNzYtYmQ5YTVlNDI4Mjdj)"Micha denkt groß" ist weltweit 12 Monate in der ARD Mediathek abrufbar.Foto über www.ard-foto.deAkkreditierten Journalisten steht der Film zur Ansicht im Vorführraum und eine Pressemappe zum Download im Presseservice zur Verfügung.