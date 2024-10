Die SAP-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen robust und erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch. Mit einem aktuellen Kurs von 213,80 Euro verzeichnet das Wertpapier des Softwaregiganten einen Anstieg von 0,45 Prozent. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen, die am Abend nach Börsenschluss in den USA erwartet werden. SAP-Chef Christian Klein hat bereits optimistische Prognosen für das Cloudwachstum und das bereinigte operative Ergebnis in Aussicht gestellt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Marktbeobachter gehen von einem durchschnittlichen Kursziel von 215,00 Euro aus, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Im vergangenen Quartal konnte SAP einen Umsatz von 8,29 Milliarden Euro verbuchen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 Euro je Aktie. Mit Spannung werden nun die neuen Zahlen erwartet, die Aufschluss über die weitere Entwicklung des Unternehmens geben werden.

