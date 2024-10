Die Mercedes-Benz Group zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld bemerkenswert stabil. Trotz der drohenden EU-Strafzölle auf chinesische Elektroautos und den damit verbundenen Unsicherheiten in der Automobilbranche bleibt das Anlegervertrauen ungebrochen. Investoren setzen auf diplomatische Lösungen und langfristige Wachstumschancen, während die politischen Spannungen nur bedingte Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Mercedes-Chef Ola Källenius betonte in einem Interview die Notwendigkeit, einen Handelskrieg zu vermeiden, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu sichern.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Die Mercedes-Benz Aktie notierte zuletzt bei 57,28 EUR, was einem Rückgang von etwa 26 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR entspricht. Analysten sehen jedoch Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 74,60 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 9,49 EUR. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im letzten Quartal bleibt die Dividendenprognose mit 4,58 EUR pro Aktie attraktiv für Anleger.

