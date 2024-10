Während die Märkte von einem Hoch zum nächsten eilen, leidet eine Branche derzeit sehr stark: Die Ölpreise geben immer weiter nach. Was steckt dahinter? Und sind Aktien wie Ecopetrol (WKN: A0Q9ZL) oder Petrobras (WKN: 932443), die in der Vergangenheit mit üppigen Dividenden überzeugt haben, jetzt aussichtsreich oder tappen Anleger beim Kauf in eine Falle? Edelmetallpreise klettern Gold und Silber werden immer teurer. Der Goldpreis notiert am Montagmorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...