Der Silberpreis ist zuletzt und sehr plötzlich deutlich angezogen, nachdem das Edelmetall lange dem großen Bruder Gold nicht hinterhergekommen ist. Doch was treibt den Kurs plötzlich so stark an? Und kommt jetzt endlich die Rallye, auf die Investoren schon so lange gewartet haben? Silber schießt nach oben Mit dem Anstieg über 33 US$ je Unze ist Silber zuletzt auf den höchsten Stand seit 2012 geklettert. Getrieben wird das Edelmetall aktuell vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...