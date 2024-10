Die Sartorius-Aktie zeigt sich robust am Markt, trotz leichter Umsatzeinbußen im vergangenen Quartal. Das Analysehaus Warburg Research hat sein Kursziel für den Pharma- und Laborausrüster von 260 auf 266 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen entsprachen weitgehend den Markterwartungen, was das Vertrauen der Investoren stärkt. Im XETRA-Handel kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 267,60 EUR, was die positive Stimmung unterstreicht.

Prognosen und Dividendenerwartungen

Experten prognostizieren für Sartorius-Anleger im laufenden Jahr eine Dividende von 0,725 EUR pro Aktie. Trotz eines leichten Rückgangs beim Umsatz und Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal bleiben die Analysten zuversichtlich. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 3,97 EUR erwartet, was auf eine stabile Geschäftsentwicklung hindeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 23. Januar 2025 erwartet.

Anzeige

Sartorius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sartorius-Analyse vom 21. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Sartorius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sartorius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sartorius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...