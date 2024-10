© Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise, die kein Ende zu nehmen scheint. Überraschend trotzt jedoch der Aktienmarkt dem Abwärtstrend.Deutsche und europäische Aktien rücken verstärkt in den Fokus, während die Bewertungen in den USA nach zwei Jahren hoher Gewinne möglicherweise zu hoch sind. Während der S&P 500 seit Jahresbeginn um über 20 Prozent gestiegen ist, liegt der STOXX Europe 600 bei knapp 10 Prozent. Europäische Unternehmen werden dabei mit einem deutlichen Abschlag gehandelt: Das 14-fache des Gewinns im Vergleich zum 22-fachen des S&P 500. "Die Bewertungen in Europa sind historisch niedrig", zitiert Barron's Maximilian Uleer, Leiter der europäischen Aktienstrategie bei …