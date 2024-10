Santiment-Experten enthüllen: Bitcoin im Schatten - Welche Coins den Meme-Coin-Hype dominieren!

In einem kürzlich veröffentlichten Report beleuchtet die Analyseplattform Santiment die aktuellen Vorgänge am Kryptomarkt, wobei besonders die Bewegungen und Entwicklungen im Meme-Coin-Sektor beleuchtet wurden. Im Verlauf der letzten Woche fielen hier zwei Projekte besonders auf, die mit ihren Trends entgegen der Richtung des allgemeinen Marktes auffallen und dabei deutliche Kurssteigerungen verzeichnen konnten. Daher hat Santiment eine Analyse dieser Projekte integriert, um ein besseres Bild der weiteren Entwicklungen zu erhalten.

Memecoins mit einem neuen Akteure: Neiro

Neiro, eine relativ neue Kryptowährung im Ethereum-Netzwerk, wurde in der Analyse genauer unter die Lupe genommen. Besonders die On-Chain-Daten und die Aktivität der Wallet-Adressen wurden untersucht, um zu verstehen, ob dieser Coin eine Zukunft hat. Laut den Daten konnte Neiro in den letzten Wochen einen Zuwachs an neuen Wallet-Adressen verzeichnen, obwohl dieser Trend in der letzten Woche leicht abgeflacht ist. Dies könnte daran liegen, dass viele Anleger wieder in Dogecoin investiert haben.

Interessant war, dass die tägliche Aktivität auf den Neiro-Adressen nicht besonders hoch war, was auf eine sinkende Nachfrage am Memecoin schließen lassen könnte. Dennoch bleibt der Preis recht konstant, die Trader scheinen den Coin noch nicht zu verkaufen. Allerdings zeigt die Social-Dominance-Daten, also wie stark der Coin in den sozialen Netzwerken diskutiert wird, dass Neiro noch Potenzial hat. Solange die Aktivität in den Netzwerken und das Handelsvolumen weiter steigen, bleibt Neiro ein Projekt, das man im Auge behalten sollte.

Dogecoin: Ein alter Hase mit neuer Dynamik

Während Neiro noch versucht, sich einen Namen zu machen, erlebt Dogecoin eine neue Welle der Begeisterung. Die Anzahl der aktiven Adressen und das Handelsvolumen steigen wieder an, was ein Zeichen dafür ist, dass Anleger wieder Vertrauen in den Coin gewinnen.Immerhin ist auch der Preis auf ein Niveau geklettert, welches zuletzt im Juni erreicht wurde. Laut Santiment ist Dogecoin nicht nur einer der meistgehandelten Coins, sondern auch einer der meistdiskutierten in sozialen Netzwerken.

Dies zeigt, dass Meme-Coins nach wie vor eine große Rolle im Krypto-Markt spielen, auch wenn viele der Meinung sind, dass diese Projekte oft keine langfristige Perspektive bieten.

Meme-Coins: Mehr als nur ein Hype?

Ein weiteres Thema, das im Video diskutiert wurde, war die generelle Bedeutung von Meme-Coins im aktuellen Krypto-Space. Laut Santiment zeigt die Tatsache, dass Projekte wie Neiro und Dogecoin weiterhin große Aufmerksamkeit erhalten, dass Meme-Coins weit mehr als nur kurzfristige Hypes sind. Diese Coins leben von starken Communities, Spekulationen und der Meme-Kultur, was sie zu einem festen Bestandteil der Kryptoszene macht. Obwohl viele von ihnen, wie auch Neiro, noch weit davon entfernt sind, eine etablierte Kryptowährung zu werden, haben sie das Potenzial, durch einige größere "Pumps" in den Fokus der breiten Öffentlichkeit zu gelangen. Auch ICOs zeigen hier enormes Potenzial, da diese neuen Kryptowährungen mit ihren geringen Marktkapitalisierungen oft sehr schnell im Wert steigen können. Dabei fällt derzeit vor allem Pepe Unchained auf, welcher mit seiner Mischung aus Meme-Coin und technologisch fortschrittlicher Layer-2-Blockchain nahezu täglich neue Rekorde in seinem Vorverkauf verzeichnen kann.

Vorverkauf als gute Chance

Aktuell steht der Vorverkauf bereits bei 21,1 Millionen US-Dollar, eine beachtliche Summe für den Pre-Sale eines Meme-Coins. Viele Anleger und Investoren sehen in dieser neuen Währung eine gute Chance, vom aufstrebenden Kryptomarkt in diesem Herbst zu profitieren. Mit der Vision, ein eigenes Ökosystem rund um die neu gestaltete Layer-2-Blockchain zu kreieren, stehen der Kryptowährung viele Türen offen. Gerade Ethereum ist in den letzten Monaten stark unter Druck geraten, da die Layer-1-Blockchain mit ihren langsamen Transaktionen und hohen Gebühren immer wieder für Unmut bei den Anlegern gesorgt hat. Mit der neuen Lösung von Pepe Unchained sollen diese Transaktionen 100 Mal schneller abgewickelt werden können und zusätzlich zu einem Bruchteil der Kosten.

Auf Basis dieser Weiterentwicklung haben die Entwickler zahlreiche Software-Tools im Petto, wie unter anderem einen eigenen Blockchain-Explorer, eine dezentrale Börse und umfangreiche Analysetools. So sollen neben dem nativen Pepe-Token auch zahlreiche andere Krypto-Projekte die neue Blockchain als Basis für ihre Entwicklungen nutzen.

Mit der klaren Ansage, den Coin für ein optimales Momentum in der Hochsaison des Crypto-Herbstes launchen zu wollen, könnten die Entwickler schon bald den neuen Token auf den Markt bringen. Interessierte Investoren sollten sich daher beeilen, denn aktuell ist der Coin noch für 0,0112 US-Dollar im Vorverkauf erhältlich.

