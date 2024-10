Es war ein tragisches Desaster: Am 5. November 2015 brach ein Damm des Rückhaltebeckens der Eisenerz-Mine der Firma Samarco (ein Joint Venture der Bergwerkriesen BHP und Vale) und Millionen Kubikmeter an Bergwerksschlamm ergoss sich über die umliegenden Dörfer, tötete 19 Menschen und richtete enorme Schäden an. Nun sind Vale und BHP dem Abschluss eines Abkommens mit den brasilianischen Behörden einen weiteren Schritt näher gekommen. So wird laut Vale ein Gesamtdeal von etwa 170 Milliarden Reais ...

