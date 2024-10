Die Apple-Aktie zeigt sich trotz jüngster Herausforderungen widerstandsfähig. Obwohl Insider berichten, dass Apples künstliche Intelligenz etwa zwei Jahre hinter Konkurrenten wie ChatGPT zurückliegt, bleibt die Stimmung unter Analysten optimistisch. Die schrittweise Einführung von KI-Funktionen könnte zu einem verlängerten iPhone-Upgrade-Zyklus führen und das Wachstumspotenzial des Unternehmens stärken. Zudem sieht Apple Chancen, Risiken im chinesischen Markt durch Expansion in Entwicklungsländern und einen starken US-Upgrade-Zyklus auszugleichen.

Positive Prognosen trotz Herausforderungen

Trotz Bedenken hinsichtlich der Smartphone-Marktposition und der verhaltenen Aufnahme des neuen iPhone-Modells näherte sich der Aktienkurs von Apple am Freitag seinem Allzeithoch und erreichte 235 Dollar. Diese Entwicklung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Leistungsfähigkeit des Technologieriesen wider. Mit einer beeindruckenden Jahresperformance von 30,44% und einer Marktkapitalisierung von 3.288,7 Milliarden Euro bleibt Apple ein Schwergewicht an der Börse, das auch in einem herausfordernden Marktumfeld seine Anziehungskraft auf Anleger beibehält.

