Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - In den letzten fünf Jahren hat Europa die Integration erneuerbarer Energien in seinen Energiemix erheblich beschleunigt, so Philippe Garrel, Head of Energy Transition Funds bei Sienna Investment Managers.Dies sei ein entscheidender Schritt, um die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen, die eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent bis 2030 und Kohlenstoffneutralität bis 2050 vorsehen würden. Die Zunahme fluktuierender erneuerbarer Energiequellen in Verbindung mit dem erwarteten Anstieg des Stromverbrauchs schaffe jedoch neue Herausforderungen und erfordere erhebliche Investitionen sowie kontinuierliche Innovationen, um die Stabilität des Energiemarktes zu erhalten. Hier könnten private Infrastrukturkreditfonds eine einzigartige Finanzierungslösung bieten, um die Lücke zu schließen. ...

