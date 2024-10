© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Taidgh Barron



Spirit Airlines hatte bis Montag Zeit, um Schulden in Höhe von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar zu refinanzieren. Diese Frist wurde nun auf Ende Dezember verschoben. Die Aktie haussiert.Spirit Airlines gab bereits am Freitag bekannt, dass die Airline eine Einigung mit ihrem Kreditkartenabwickler erzielt hat, um die Deadline zur Refinanzierung der Schulden bis zum 23. Dezember zu verschieben. Ursprünglich war der Stichtag der 21. Oktober gewesen. Diese Vereinbarung mit der U.S. Bank National Association gewährt Spirit zusätzlichen Zeitraum, um die im nächsten Jahr fällig werdenden Treueanleihen über 1,1 Milliarden US-Dollar neu zu finanzieren. Die in Florida ansässige Billigfluglinie teilte …