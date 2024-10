Während sich der Bitcoin mittlerweile wieder in Schlagdistanz zur psychologisch wichtigen 70.000-Dollar-Marke befindet, hat die Coinbase-Aktie in der abgelaufenen Woche die Marke von 200 Dollar geknackt. Dieses und ein weiteres Kaufsignal sollten dafür sorgen, dass die Papiere bald wieder das Jahreshoch aus dem März in Angriff nehmen werden.

