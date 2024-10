Der Bitcoin-Kurs hat am Wochenende an der Marke von 70.000 US-Dollar gekratzt und ist nahe an seinem Allzeithoch. Welche Faktoren jetzt für die weitere Entwicklung bis ins Jahr 2025 hinein entscheidend sind. Für die Kryptogemeinde ist das fast schon eine ausgemachte Sache: Etwa eineinhalb Jahre nach dem Bitcoin-Halving erreicht der Bitcoin-Kurs ein neues Allzeithoch (ATH). Das würde bedeuten, dass der Bitcoin spätestens im Herbst 2025 einen neuen ...

