Meme Coins explodieren wieder: Wo lohnt sich der Einstieg jetzt?

Am Kryptomarkt macht sich Optimismus breit. Die Kurse der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung steigen, Bitcoin bewegt sich auf die 70.000 Dollar Marke zu und einmal mehr sind es Meme Coins, die zu den ganz großen Gewinnern gehören. Es vergeht fast kein Tag, an denen man $POPCAT, $MEW, $MOG und viele andere nicht unter den Top Gainern der 100 größten Kryptowährungen findet. Auch $GOAT und $MOODENG haben wieder zahlreiche Kleinanleger zu Millionären gemacht. Nun stellen sich Anleger natürlich die Frage, welcher Meme Coin als nächstes durch die Decke gehen könnte.

Pepe Unchained ($PEPU)

Pepe Unchained ($PEPU) ist ein heißer Kandidat für eine Kursexplosion, auch wenn man das vorher natürlich nie mit Sicherheit sagen kann. Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon in dieser frühen Phase haben Anleger über 21 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

Das liegt in erster Linie daran, dass Pepe Unchained mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist. $PEPU bringt eine Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt, mit der Transaktionen schneller und günstiger durchgeführt werden können. Wie sich eine eigene Layer 2 auf den Kurs auswirken kann, hat $APE erst gestern eindrucksvoll demonstriert.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht. Das bedeutet, dass Käufer, die vorher einsteigen, schon einen ersten Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen mitnehmen können. Analysten erwarten aufgrund der hohen Nachfrage und der effizienten $PEPU-Chain, dass der Kurs nach dem Launch schnell um das 20- bis 50-fache steigen könnte.

Flockerz ($FLOCK)

Auch Flockerz ($FLOCK) ist ein Meme Coin, der sich von der Masse klar abhebt. Dabei handelt es sich nämlich um einen Coin, bei dem die Community tatsächlich im Vordergrund steht. Flockerz verfügt nämlich über ein Vote 2 Earn-System, das es jedem $FLOCK-Besitzer ermöglicht, über die Zukunft des Projekts abzustimmen. Teilnehmer erhalten für ihre Stimme bei den Umfragen sogar eine Belohnung in Form von zusätzlichen $FLOCK-Token.

($FLOCK Initial Coin Offering - Quelle: Flockerz Website)

Obwohl die $FLOCK-Token erst seit kurzem im Vorverkauf erhältlich sind, haben Anleger bereits fast eine Million Dollar investiert. Flockerz bietet auch die Möglichkeit, die Token zu staken und so eine Rendite in Form von zusätzlichen Token zu erzielen. Die APY (jährliche Rendite) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und ist vor allem am Anfang besonders hoch, wenn noch nicht so viele Token im Pool sind. Derzeit liegt die Staking-Rendite bei fast 2.000 %.

Crypto Allstars ($STARS)

Crypto Allstars ($STARS) ist ein Meme Coin, der das Potenzial hat, den Markt nachhaltig zu verändern. Die Entwickler bringen nämlich nicht nur die $STARS-Token, sondern auch den MemeVault auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein einzigartiges Staking-Protokoll, das es ermöglicht, bekannte Meme Coins wie $PEPE, $WIF oder $DOGE auf einer Plattform zu staken, egal auf welcher Blockchain sie basieren. Die $STARS-Token dienen dabei als Rendite-Multiplikator. Je mehr $STARS man hält, desto höher die Staking-Rendite.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Bis zum Listing an den Börsen haben Anleger noch die Möglichkeit, $STARS zum günstigen Fixpreis zu kaufen, während es nach dem Handelsstart schnell zu einer Kursexplosion kommen kann. Die nächste Preiserhöhung steht bereits in weniger als 24 Stunden an und alle, die noch vorher investieren, können so bereits einen ersten Buchgewinn mitnehmen.

