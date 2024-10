Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) gab heute bekannt, dass Fabien Antignac am 4.November 2024 als Geschäftsführer und Co-Leiter von European Debt Advisory and Capital Solutions in das Unternehmen eintritt.

Zusammen mit den bestehenden Co-Leitern der europäischen Schuldenberatung und Kapitallösungen François Guichot-Pérère und Tom Howard wird Fabien Antignac das Team für europäische Schuldenberatung und Kapitallösungen mitleiten. Er wird mit unseren Länder-, Sektor- und Produktteams in ganz Europa zusammenarbeiten, während Lazard seine Dienstleistungen in den Bereichen Schuldenberatung, Kapitallösungen und Verbindlichkeitenmanagement weiter ausbaut.

Mit über 30 Jahren Erfahrung auf den öffentlichen und privaten Schuldenmärkten ist die Ernennung von Fabien Antignac ein Beispiel für das Engagement von Lazard, die Finanzierungs- und Kapitalstrukturanforderungen seiner Unternehmens- und Sponsorenkunden umfassend zu erfüllen und gleichzeitig die Beziehungen zu privaten Kreditinstituten zu stärken.

Antignac kommt von UBS zu Lazard, wo er als Senior-Geschäftsführer im Leverage Finance Team tätig war. Vor der Fusion von UBS und Credit Suisse war er 25 Jahre lang bei Credit Suisse First Boston als Geschäftsführer und Global Co-Head of Leverage Finance Origination tätig. Zuvor war er als Head of EU Leverage Finance für die Überwachung der europäischen Origination und Ausführung nach dem Brexit sowie für die Leitung des EU Syndicate Desk bei Leveraged-Finance-Transaktionen zuständig.

Während seiner Tätigkeit bei Credit Suisse, wo er seit 2009 als Geschäftsführer tätig war, leitete er von 2015 bis 2018 das Investment-Banking-Team in Frankreich mit. Er begann seine Karriere bei Credit Suisse 1997 in der Abteilung M&A und Corporate Finance, wo er an großen Transaktionen wie der Übernahme von Orange UK durch France Telecom und der Privatisierung von Safran arbeitete.

Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Londoner ESCP Business School, wobei er in Paris, Oxford und Berlin studierte. Er spricht Französisch, Englisch und Spanisch.

