DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WEBUILD 20/25 XS2271356201 22.10.2024 HZE/EOT
WEBUILD 22/26 XS2437324333 22.10.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WEBUILD 20/25 XS2271356201 22.10.2024 HZE/EOT
WEBUILD 22/26 XS2437324333 22.10.2024 HZE/EOT
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