DJ MARKT USA/Wall Street nach Rekordjagd vor leichten Gewinnmitnahmen

Nach der Rekordjagd der Wall Street in der vergangenen Woche könnten Anleger am Montag ein paar Gewinne mitnehmen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Auch wenn der Oktober häufig einen schwierigen Monat für Aktien darstellt, haben die Aktienindizes zum Wochenausklang zum 47. Mal auf Allzeithoch geschlossen - der Aufschlag seit Jahresbeginn beträgt 23 Prozent. Die zahlreichen anstehenden Geschäftsberichte in der laufenden Woche dürften einen Lackmustest darstellen, inwieweit die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind. Denn ein Fünftel der im S&P-500 gelisteten Unternehmen werden in der laufenden Woche Geschäftszahlen vorlegen.

"Der Aktienmarkt im Oktober widersetzt sich dem historischen Trend mit bemerkenswert geringer Volatilität in diesem Monat. Obwohl es viele Gründe gibt, warum die Aktien schwanken sollten, von der Unsicherheit vor bei den US-Wahlen bis hin zu steigenden geopolitischen Spannungen, ignoriert der Aktienmarkt all diese Sorgen, da klar geworden ist, dass eine weiche Landung (der US-Konjunktur) bevorsteht", urteilt Chefmarktstratege David Laut von Abound Financial.

Das makroökonomische Umfeld bleibt zumindest vielversprechend. Denn China könnte mit den angekündigten Stimuli wieder auf die Beine kommen und das Wachstum auch in den USA befeuern. Die chinesische Zentralbank hat zwei Schlüsselzinssätze gesenkt. Und die befürchtete Ausweitung des Nahostkrieges ist bislang ausgeblieben.

October 21, 2024 06:12 ET (10:12 GMT)

