Linz (www.anleihencheck.de) - Die durchschnittliche Inflationsrate in den Ländern der Europäischen Union sank von 2,4% im August auf 2,1% im September, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In Tschechien hingegen sei die Inflation von 2,2% auf 2,6% gestiegen. Die niedrigste Inflation mit 0% habe im September Irland verzeichnet. Rumänien hingegen weise mit 4,8% die höchste Inflationsrate auf. Die hohen Lebensmittel- und Treibstoffpreise bereiteten den tschechischen Verbraucher weiterhin Sorgen. Auch die relativ schwache Tschechische Krone (EUR/CZK sei seit Monaten über 25,200) wirke proinflationär. Der hohe Wechselkurs mache neben Diesel und Benzin auch Energieimporte besonders teuer. ...

