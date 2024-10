Der chinesische Automobilkonzern Chery, der eigentlich in der ersten Jahreshälfte in Deutschland starten wollte, hat eine eigene Batterieserie namens Kunpeng vorgestellt - und diese hat eine sehr hohe Laderate von 6C. Auf seiner Chery Global Innovation Conference 2024 in Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui hat Chery seine Marke Kunpeng Battery präsentiert. Die neue Marke geht mir drei Produkttypen an den Start: quadratische Lithium-Eisenphosphat-Batterien, ...

