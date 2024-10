Gräfelfing/Berlin (ots) -Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Berlin wurden am 17. Oktober 2024 drei wegweisende Initiativen für ihr demokratieförderndes Engagement von der Philip Morris GmbH ausgezeichnet: "Gesprächsbereit Dresden" (Aktion Zivilcourage e.V.), aus Stuttgart "Schalom und Salam" (Kubus e.V.) und aus Berlin "Verfassungsblog - Thüringen Projekt" (Max Steinbeis Verfassungsblog gGmbH) erhielten den mit einem Preisgeld von jeweils 20.000 Euro dotierten Power for Democracy Award. Den Auftakt der Veranstaltung bildete die Vorstellung der Lebenswirklichkeitsstudie "Wie wir wirklich leben", die die politischen Einstellungen der Deutschen untersucht. Die Impulse bildeten die Grundlage für die Podiumsdiskussion "Zeit für [Demokratie]", in Kooperation mit der ZEIT-Verlagsgruppe.Torsten Albig, Geschäftsführer der Philip Morris GmbH, eröffnete den Abend mit einem eindringlichen Appell zur Stärkung und zum Schutz der Demokratie und betonte deren Bedeutung als Grundpfeiler einer freien Gesellschaft. "Wir brauchen in diesem Land Unternehmen, die für Werte stehen. Demokratie lebt von Vielfalt, darauf dürfen und müssen wir stolz sein. Diese Freiheit gilt es aber auch zu verteidigen, deswegen sollten wir den gesellschaftlichen Diskurs nicht einer kleinen, aber lauten Minderheit überlassen und ganz klar sagen: Unsere Demokratie ist eine Erfolgsgeschichte, die wir aber noch viel lauter erzählen müssen."Drei Preisträgerinitiativen wurden für ihre innovativen Ansätze und ihr Engagement mit dem Power for Democracy Award ausgezeichnet.Gesprächsbereit Dresden (Aktion Zivilcourage e.V.), DresdenDie Initiative "Gesprächsbereit Dresden" organisiert, gestaltet und moderiert Gesprächsräume an unterschiedlichsten Orten. Dabei tauschen sich die Anwesenden über aktuelle Konfliktthemen aus und lernen sich dabei gegenseitig besser verstehen - ein Kernelement lebendiger Demokratie. In diesem Rahmen geht es nicht darum, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen, sondern mit Rücksicht auf unterschiedliche Perspektiven gemeinsam Lösungen für ein gutes Zusammenleben zu erarbeiten.Schalom und Salam (Kubus e.V.), StuttgartDas Projekt "Schalom und Salam" verbindet interkulturellen Dialog und moderne Bildungsformate in der Region Stuttgart. Für Menschen, die sich sonst wenig an politischen Prozessen beteiligen, wird in diesen Räumen eine Basis für die aktive Teilhabe an gesellschaftlichen Diskursen geschaffen. Schalom und Salam zielt darauf ab, eine inklusive Gesellschaft zu gestalten, in der Vielfalt als Stärke begriffen wird.Verfassungsblog - Thüringen Projekt (Max Steinbeis Verfassungsblog gGmbH), BerlinFür das "Verfassungsblog - Thüringen Projekt" hat eine Forschungsgruppe aus Rechts- und Politikwissenschaftler:innen (verfassungs-)rechtliche Handlungsempfehlungen für den Thüringer Landtag entwickelt, um die Rechtsordnung im Freistaat Thüringen zu stärken. Grundlage für die Forschung war die Frage, welche Möglichkeiten und Spielräume eine autoritär populistische Partei hätte, um ihre Macht zum Schaden der Demokratie einzusetzen.Die Aktivistin und Journalistin Düzen Tekkal appellierte an die Gäste der Power for Democracy Award Verleihung: "Wie ernst nehmen wir eigentlich unsere Demokratie? Es ist unsere Aufgabe, für eine mutige, resiliente Gesellschaft zu kämpfen, in der die Bürger die Stars sind. Unternehmen, die dafür Mittel bereitstellen, spielen dabei eine wichtige Rolle. Denn wir alle wissen: Im Hass liegt keine Freiheit. Deswegen ist es wichtig, dass wir laut werden."Gesellschaftspolitisches Engagement der Philip Morris GmbHDer Power for Democracy Award ist Teil des gesellschaftspolitischen Engagements der Philip Morris GmbH. Dazu gehören die Studienreihe Wie wir wirklich leben, die einen Beitrag zu einem konstruktiven öffentlichen Diskurs leisten und Impulse gegen die voranschreitende Spaltung in der Gesellschaft liefern soll sowie der Förderpreis The Power of the Arts, mit dem herausragende Kunst- und Kulturprojekte ausgezeichnet werden, die sich für eine offene und inklusive Gesellschaft einsetzen.Weitere Informationen sowie hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier (https://borosgmbh.sharepoint.com/sites/PMG_PhilipMorris/Freigegebene%20Dokumente/Forms/Kacheln.aspx?id=%2Fsites%2FPMG%5FPhilipMorris%2FFreigegebene%20Dokumente%2FPMG%5FPower%20for%20Democracy%2FPressebilder%5FPower%5Ffor%5FDemocracy%202024&p=true&ga=1&LOF=1).Pressekontakt:Philip Morris GmbHPower for DemocracyTel: +49 89 7247 1884E-Mail: presse.pmg@pmi.comWebsite: www.powerfordemocracy.deOriginal-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37922/5891467