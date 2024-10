Die meistgehandelten Produkte: IBM mit Granite 3.0 KI-Modellen!

Der DAX® startete heute mit leichten Verlusten in die neue Woche, bleibt aber dennoch in der Nähe des Rekordhochs. Die chinesische Zentralbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. SAP wird heute die Quartalszahlen vorlegen und leitet damit die deutsche Bilanzsaison ein. Heute stehen Call Knock-Out-Optionsscheine auf Lufthansa im Mittelpunkt der Anleger.

Bei der Aktie des Luftfahrtunternehmens ging es zuletzt aufwärts. Die Aktie nähert sich der EUR 7 Marke. Grund dafür sind postitive Signale und gute Quartalszahlen aus der Luftfahrt-Branche. Zum Beispiel konnte United Airlines einen starken Umsatzanstieg im letzten Quartal verzeichnen, was die Aktie beflügelte. Zudem konnte sich der Kurs der Lufthansa-Aktie stabilisieren und zeigt damit ein wachsendes Vetrauen der Anleger. Wie gewöhnlich sind auch Hebelprodukte auf NVIDIA am heutigen Tag stark gefragt. NVIDIA Partner IBM hat seine Granite 3.0-Modelle vorgestellt. Diese Familie von KI-Modellen soll als Open-Source bereitgestellt werden. Eine Auswahl dieser Modelle wird auch auf NVIDIA's Software-Tools-Stack verfügbar sein, der es Unternehmen ermöglicht, KI-Modelle zu integrieren. Die Zusammenarbeit der beiden wird wohl NVIDIA's Position im KI-Infrastrukturbereich noch weiter stärken. Der US-Tech-Riese hat einen Marktanteil von fast 90 Prozent im GPU-Sektor erreicht. Doch diese Monopolstellung könnte auch zur Gefahr werden, denn Experten warnen vor möglichen Eingriffen der US-Wettbewerbshüter. Auch Call-Optionsscheine auf Coinbase gehören heute wieder zu den meistgehandelten Produkten. Nach der letzten Bitcoin-Rally ging es für die Aktie stark nach oben. Ob dieser Kursanstieg gerechtfertigt ist, wird am 30. Oktober klar. Dann wird Coinbase seine Quartalszahlen offen legen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD186P 1,80 19621,00 Punkte 19778,35 Punkte 140,07 Open End DAX® Call HD0S4W 31,71 19637,57 Punkte 16461,36 Punkte 6,21 Open End Deutsche Lufthansa AG Call HR26R0 1,86 6,763 EUR 5,45 EUR 5,12 Open End DAX® Call HD8ENZ 3,08 19637,57 Punkte 19343,54 Punkte 63,20 Open End DAX® Put HD1D4H 1,05 19621,00 Punkte 19701,34 Punkte 297,14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2024; 10:11 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD9793 0,34 19622,50 Punkte 20500,00 Punkte 603,63 12.11.2024 NVIDIA Corp. Call HD8GGG 14,52 138,765 USD 150,00 USD 8,82 19.03.2025 ASML Holding N.V. Call HD573X 4,87 670,10 EUR 850,00 EUR 15,49 17.12.2025 DAX® Call HD9799 0,49 19622,50 Punkte 20500,00 Punkte 412,79 19.11.2024 Coinbase Global Inc. Call HD8GBZ 3,49 221,70 USD 220,00 USD 5,90 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2024; 10:28 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Coinbase Global Inc. Long HD31EY 1,10 222,10 USD 165,30 USD 4 Open End SAP SE Long HD367X 8,70 213,475 EUR 191,69 EUR 10 Open End Birkenstock Holding PLC Long HD4ACP 8,93 51,795 USD 34,55 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 7,49 489,90 EUR 325,67 EUR 3 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,41 30,14 EUR 23,09 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2024; 10:50 Uhr;

