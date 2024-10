London/Palma/Zürich (ots) -- Schweizer Geschäftsführer Abdullah Boulad kehrt zurück zu seinen Wurzeln- Festes medizinisches Team vor Ort- Neuer Health Hub in der Bellerivestrasse 29Der gebürtige Schweizer Abdullah Boulad, Gründer der europaweit tätigen Gesundheitsgruppe THE BALANCE, kehrt mit seinem Unternehmen zu seinen Wurzeln zurück: nach Zürich, seiner früheren Heimat. Bis vor acht Jahren war er dort als Geschäftsführer einer Rehaklinik tätig. Sein aktuelles Unternehmen, THE BALANCE, gilt als exklusivstes Treatment-Center der Welt und ist international enorm anerkannt für die Behandlung von psychischen Erkrankungen und Süchten auf höchstem medizinischen Niveau. Diese Klinikgruppe gründete der erfahrene Gesundheitsunternehmer Boulad vor sechs Jahren allerdings auf Mallorca, um dort eine internationale Klientel möglichst anonym, diskret und in natürlichem Umfeld behandeln zu können. Und der Erfolg gab ihm recht: Die THE BALANCE Health Group entwickelte sich in Rekordzeit von 0 auf rund 150 Mitarbeiter und Hunderte von zufriedenen Kunden, die in einem luxuriösen Umfeld betreut werden. Mit der Eröffnung des THE BALANCE Health Hub in Zürich kehrt der Unternehmer nun wieder in seine Heimat zurück und weitet das Angebot auch vor Ort noch einmal deutlich aus - bisher wurden in der Schweiz lediglich Nachsorgeprogramme gesteuert. Nun werden im Zuge der internationalen Expansion auch in der Schweiz Patienten zur vollumfänglichen Behandlung aufgenommen. Zusätzlich zu der individuellen Betreuung von Patienten im bekannten THE BALANCE Programm, bei dem immer nur ein Patient in einer eigenen Villa betreut wird, setzt das Unternehmen künftig auch auf günstigere Gruppenangebote mit dem Cogniful-Programm.Medizin auf Weltniveau für anspruchsvolle Schweizer KundenTHE BALANCE war immer vom hohen Schweizer Anspruch in Bezug auf medizinische Exzellenz, evidenzbasierte Behandlungsverfahren und herausragende Technologien geprägt. Dazu Abdullah Boulad: "Wir haben uns bei allem immer gefragt, ob damit auch ein extrem anspruchsvoller Schweizer Kunde zufrieden wäre, nur dann hatte die Lösung eine Chance, in unser Angebot aufgenommen zu werden", beschreibt Boulad das eigene Denken. "Als Schweizer Staatsbürger, der fast sein gesamtes Leben in Zürich verbracht hat, wollte ich natürlich immer auch ein echtes Angebot vor Ort schaffen. Der Schweizer Markt ist attraktiv für uns, da es viele potenzielle Kunden gibt, die wissen, was Gesundheitsleistungen auf Weltklasseniveau wert sind, und die auch bereit sind, dafür privat zu bezahlen. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass für viele interessierte Personen unser THE BALANCE Signature-Angebot mit Kosten um die 400.000 Euro pro Monat einfach zu teuer ist - dafür haben wir nun unser Cogniful-Programm geschaffen, das den gleichen holistischen Ansatz in einem etwas weniger exklusiven Rahmen anbietet. Damit können wir mehr Menschen den Zugang zu unserem Konzept ermöglichen - auch gerade in Zürich", so der Gründer. Die klassische Klientel bei THE BALANCE ist eine Mischung aus Hollywoodstars, CEOs, Unternehmern, Mitgliedern von Adels- und Königsfamilien, Musikern und sonstigen Prominenten, die alle die diskrete Behandlung abseits des Scheinwerferlichts schätzen.Eigenes Team vor OrtIm neuen Health Hub in der Bellerivestrasse in Zürich steht das Team von THE BALANCE ab sofort bereit, um Kunden das eigene Angebot persönlich vorzustellen. Auch betreut das Unternehmen bereits erste Kunden direkt in Zürich. Dazu Boulad: "Wir haben in Zürich im letzten Jahr kontinuierlich ein festes medizinisches Team von Ärzten, Therapeuten, Case-Managern, Ernährungswissenschaftlern und Servicepersonal aufgebaut, um von Anfang an ein komplettes Angebot für alle Arten von psychischen Krankheiten anbieten zu können - von Suchtproblemen über Essstörungen bei Jugendlichen bis hin zu schwerwiegenden Traumata. Wir können den Schweizern wirklich helfen", zeigt er sich überzeugt. Als medizinische Leiterin der THE BALANCE Health Group ist Dr. med. Sarah Boss auch für die Patienten in Zürich verantwortlich.https://balancerehabclinic.de oder https://balancerehabclinic.com.Pressekontakt:Deutscher PressesternFlorian Hirt+49 611 39539-10f.hirt@dps-news.dewww.dps-news.deOriginal-Content von: THE BALANCE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100424/100925053