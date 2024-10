Die Siemens-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen mit leichten Schwankungen. Am Freitag verzeichnete das Wertpapier einen minimalen Anstieg von 0,1 Prozent auf 185,82 Euro im XETRA-Handel. Trotz dieser geringfügigen Bewegung bleibt die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 188,88 Euro, das am 13. Mai 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben ein mittleres Kursziel von 199,50 Euro an, was auf eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung hindeutet.

Aktienrückkaufprogramm läuft auf Hochtouren

Parallel dazu setzt Siemens sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der Woche vom 14. bis 20. Oktober 2024 wurden insgesamt 133.192 eigene Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 182,03 und 185,19 Euro erworben. Seit Beginn des Programms am 12. Februar 2024 hat das Unternehmen bereits 6.702.582 Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung und könnte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

Anzeige

Siemens-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens-Analyse vom 21. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Siemens-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...