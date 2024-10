BYD, der chinesische Elektrofahrzeughersteller, verzeichnet im Jahr 2024 bemerkenswerte Fortschritte. Die Aktie des Unternehmens stieg seit Jahresbeginn um etwa 42 Prozent, was die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen widerspiegelt. BYD konnte seine Verkaufszahlen im Jahr 2023 auf über drei Millionen Fahrzeuge steigern, was einem Zuwachs von 61,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz des Preisdrucks in der Branche gelang es BYD, seine Preise stabil zu halten und von überdurchschnittlichen Bruttomargen bei neueren Modellen zu profitieren.

Internationale Expansion als Wachstumsmotor

Die Expansion in internationale Märkte stellt einen bedeutenden Wachstumsmotor für BYD dar. Exporte erweisen sich als deutlich profitabler als der lokale Verkauf in China. Das Unternehmen diversifiziert seine Produktpalette nicht nur durch Fahrzeuge, sondern auch durch die Produktion von Batterien, die sowohl für eigene Modelle als auch für Wettbewerber verwendet werden. Diese Strategie hat BYD in eine starke Marktposition gebracht und unterstreicht das Potenzial für zukünftige Erfolge auf dem globalen Markt.

