iCMORE APIDS identifiziert eine Vielzahl von Bedrohungen auf Flughäfen, erfüllt die strengen Anforderungen der EU und der Niederlande und setzt damit einen Maßstab für die Branche

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Sicherheitstechnologien und ein Geschäftsbereich der Smiths Group, gibt mit Stolz bekannt, dass sein Algorithmus iCMORE APIDS (Automated Prohibited Items Detection Systems) die lokale Zulassung der niederländischen Antiterrorbehörde NCTV (Nationaler Koordinator für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung) erhalten hat.

Smiths Detection becomes the first and only supplier to receive certification for its iCMORE APIDS which identifies a wide range of airport threats and meets strict EU and Dutch requirements, setting an industry benchmark. (Photo: Business Wire)