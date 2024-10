München (ots) -Dem Verkehrssektor in Deutschland gelingt es nach der Pandemie nicht, die Nachhaltigkeit zu stärken. Die Verbesserungen während Corona waren in erster Linie auf staatlich verordnete Einschränkungen zurückzuführen und weniger auf nachhaltige Veränderungen im Mobilitätsverhalten.Aber wo geht es voran und wo stockt der Verkehrsbereich auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Diese und weitere Fragen beantwortet der neue ADAC Mobilitätsindex. Erstmals zeigen wir dabei in einem Ranking, welche Fortschritte die 16 Bundesländer unter anderem bei der Verkehrssicherheit und der Elektromobilität gemacht haben.Wir laden Sie ein zumPressegespräch "ADAC Mobilitätsindex 2024"am Mittwoch, 23. Oktober 2024 um 12.45 Uhr imSpreespeicher Berlin / 030 EventloftStralauer Allee 2, 10245 BerlinNach der Vorstellung des aktuellen Mobilitätsindex durch Christian Böllhoff, Geschäftsführender Gesellschafter der Prognos AG, wird ADAC Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand die wichtigsten Erkenntnisse interpretieren und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.Das Pressegespräch ist eingebettet in die ADAC Fachtagung "Fiskalische Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Verkehr", zu der Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind. Im Zentrum der Diskussion steht dabei die Frage, inwiefern Steuern und Abgaben zu einer Verhaltensänderung der Verbraucher führen und ob nicht auch andere Instrumente sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirken würden.Die Tagung findet von 11 bis 16 Uhr im Spreespeicher statt. Das Programm finden Sie unter folgendem Link adac.de/fachtagung-mobilitaet (https://www.adac.de/veranstaltungen/ver-fachtagung-mobilitaetsindex/?redirectId=quer.fachtagung.mobilitaet)Bitte geben Sie uns unter aktuell@adac.de Bescheid, ob Sie am ADAC Pressegespräch teilnehmen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5891655