Zum 17. Mal ruft der AfW Vermittlerinnen und Vermittler zur Teilnahme am Vermittlerbarometer auf. Bis zum 03.11.2024 können Teilnehmende der Online-Umfrage dem AfW anonym Informationen für seine politische Interessenvertretung in Berlin und Brüssel zu übermitteln. Jährlich ruft der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW (AfW) Vermittlerinnen und Vermittler auf, am Vermittlerbarometer teilzunehmen. Zum diesjährigen 17. AfW Vermittlerbarometer besteht nun die Möglichkeit, seine Meinung und Erfahrung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...