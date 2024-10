Strasbourg (ots) -Die Dokumentation "Der Taylor-Swift-Effekt: Pop-Ikone und politische Hoffnungsträgerin" (https://presse.arte.tv/programme/120464-000-A/) (ZDF/ARTE, Signed Media Produktion, 52 Min., 2024) von Aaron Thiesen sucht nach den Gründen für Taylor Swifts Aufstieg zur erfolgreichsten Musikerin der Gegenwart. Der Film enthält bisher unveröffentlichtes Material aus einem Privatarchiv, das Taylor Swift als Elfjährige bei einem Auftritt zeigt und jetzt erstmals im TV zu sehen ist. Die Dokumentation wird am Freitag, den 1. November 2024 um 21.45 Uhr auf ARTE in TV-Erstausstrahlung gezeigt. Online First ist die Doku bereits ab 25. Oktober 2024 auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/) zu streamen.Eine Frau der Superlative: vierfache Grammy-Gewinnerin, bestverdienende Musikerin der Welt, die meisten Nummer-Eins-Alben einer Musikerin in den USA. Mit dem Namen Taylor Swift verbindet sich so ziemlich jeder Rekord, der im Musikgeschäft aufgestellt werden kann. Im Zentrum der Dokumentation stehen ihr besonderes Songwriting-Talent, ihr Geschäftssinn, ihre mutigen Entscheidungen für ihre künstlerische Freiheit, aber auch ihre ganz besondere, intime Fanbeziehung. Heute bezeichnen sich mehr als die Hälfte aller Amerikanerinnen und Amerikaner als Taylor Swift-Fans und bilden dabei eine der loyalsten und leidenschaftlichsten Fangemeinden weltweit. Dies ist auch für die bevorstehende US-Wahl von erheblicher Relevanz.Auf der Suche nach Swifts Erfolgsformel begibt sich Aaron Thiesens Dokumentation auch an die Ursprungsorte ihrer Karriere nach Pennsylvania und Nashville, Tennessee. Der Film gibt Einblicke in Swifts Kindheit und Jugend, und zeigt ihre frühen musikalischen Erfolge, darunter einen ihrer ersten Auftritte vor großem Publikum. Der Konzertmitschnitt, in dem die elfjährige Taylor Swift zusammen mit dem Country-Sänger Pat Garrett auf der Bühne zu sehen ist, wird erstmals im Fernsehen gezeigt.Die Dokumentation ist Teil des ARTE-Programmschwerpunkts USA 2024.Die Sendedaten im Überblick:Der Taylor-Swift-Effekt: Pop-Ikone und politische Hoffnungsträgerin (https://presse.arte.tv/programme/120464-000-A/)Dokumention von Aaron ThiesenZDF/ARTE, Signed Media ProduktionDeutschland/USA 2024, 52 Min.ErstausstrahlungOnline verfügbar vom 25. Oktober 2024 bis 22. Januar 2025 auf arte.tvTV-Erstausstrahlung am Freitag, den 1. November 2024 um 21.45 UhrPressekontakt:Maria Flügel | maria.fluegel@arte.tv | +33 3 90 14 21 63Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5891710