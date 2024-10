Berlin (ots) -Der Deutsche Apothekerverband (DAV) schreibt ab sofort den Deutschen Apotheken-Award (DAA) 2025 aus. Mit dem Preis würdigt der Verband zum fünften Mal seit 2015 das herausragende Engagement von Apotheken, die sich mit ihren Projekten vor Ort besonders kreativ und innovativ auf die Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten einstellen. Bewerben können sich Apotheken allein oder gemeinsam mit Kooperationspartnern aus anderen Bereichen, wie z.B. aus der Patienten-Selbsthilfe. Die Bewerbungsfrist endet am 17. Februar 2025, die Preisverleihung findet am 14. Mai 2025 im Rahmen des DAV-Wirtschaftsforums in Berlin statt. Der erste Preis ist mit 4.000 Euro dotiert, der zweite Preis mit 2.000 Euro und der dritte Preis mit 1.000 Euro. Über die Preisvergabe entscheidet eine fachkundige, neutrale Jury."Das Engagement, die Kreativität und die Innovationskraft vieler Apotheken sind bemerkenswert, werden aber oft nur von den jeweils betroffenen Patientinnen und Patienten vor Ort wahrgenommen und wertgeschätzt", sagt DAV-Patientenbeauftragter Berend Groeneveld. "Mit dem Deutschen Apotheken-Award möchten wir diesen lokalen Projekten eine bundesweite Bühne bieten - und damit auch einer breiten Öffentlichkeit zeigen, mit wieviel Herzblut und Fachkompetenz sich die Apotheken für die Belange ihrer Patientinnen und Patienten einsetzen. Ob Pandemie oder Lieferengpässe, ob Selbsthilfe oder Digitalisierung, ob Prävention oder Impfungen - die Apothekerinnen und Apotheker beweisen tagtäglich, mit wie viel Ideenreichtum und Pragmatismus sie Verantwortung für die Versorgung der Menschen übernehmen. Mit dem Deutschen Apotheken-Award 2025 wirft der Deutsche Apothekerverband erneut ein Schlaglicht auf innovative Projekte herausragender Apotheken."Mehr Informationen auf www.deutscher-apotheken-award.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5891725