Dinslaken (ots) -Maximale Skill-Entwicklung und vielfältige Karrieremöglichkeiten treten in der hektischen Online-Marketing-Branche häufig in den Hintergrund. In vielen Agenturen sind Leistungsdruck, Überstunden und unterdurchschnittliche Bezahlung an der Tagesordnung - nicht jedoch bei der ATOBU GmbH. Als Vorreiter in der Mitarbeiterbindung setzt Geschäftsführer Sebastian Schaulies auf Innovation, Gemeinschaft und Wertschätzung. Was Mitarbeiter von einer Anstellung in seiner Agentur erwarten dürfen, erfahren Sie hier.Arbeitnehmer wünschen sich ein wertschätzendes Arbeitsumfeld - im Agenturbereich bleibt dieser Wunsch allerdings häufig unerfüllt. Zu viele Agenturen verschleißen junge, motivierte Fachkräfte, die sich gerade erst in der Branche zurechtfinden wollen. Dabei liegt der Fokus oft auf der Quantität der erledigten Projekte, während die Qualität in den Hintergrund rückt. Der Unmut der Arbeitnehmer steigt entsprechend. "Die Fluktuation in der Branche ist sehr hoch", berichtet Sebastian Schaulies, Geschäftsführer der ATOBU GmbH. "Immer mehr Arbeitnehmer fühlen sich nicht fair behandelt und verlassen nach wenigen Projekten bereits die Agentur. Sie suchen nach einem Arbeitgeber, der ihre Qualitäten wertschätzt und ihre Fähigkeiten fördert. Es ist an der Zeit, dass die Agenturwelt aus dem Hamsterrad des Quantitätszwangs aussteigt, um wertvolle Mitarbeiter nicht zu verlieren.""Die Mitarbeiter sind das Rückgrat eines jeden Unternehmens - und ebenso sollten sie auch behandelt werden", erklärt der Experte weiter. "Es gilt also, ihnen ein Arbeitsumfeld zu bieten, das ihren Ansprüchen gerecht wird." Genau das bietet Sebastian Schaulies mit ATOBU: Hier steht das Wohl der Mitarbeiter an erster Stelle. Transparenz, Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit - nach diesen Grundsätzen schafft er für seine Mitarbeiter ein Arbeitsumfeld, das Qualitätsarbeit und persönliches Wachstum ermöglicht. "Unsere Mitarbeiter sind unsere Diamanten", erklärt er. "Unsere Aufgabe ist es, sie zu schleifen, damit sie mit ihren Leistungen in unserer Agentur brillieren können." Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Betriebe rund ums Haus dabei, sichtbar zu werden. Um auch weiterhin für seine Kunden beste Ergebnisse zu generieren, ist das Unternehmen aktuell auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.Karrierechancen und Weiterbildung: So überzeugt ATOBUIhrem Ziel, der beste Arbeitgeber der Branche zu werden, kommt ATOBU schon jetzt nach: Dazu bietet Sebastian Schaulies neben einem attraktiven Gehalt und diversen Zusatzleistungen wie der betrieblichen Altersvorsorge und Gesundheitsprogrammen sowie vielfältigen Karrieremöglichkeiten ein Arbeitsumfeld, das sowohl für erfahrene Fachkräfte als auch für Berufseinsteiger optimale Bedingungen bietet. "Ob Ausbildung, duales Studium, Festanstellung oder Teilzeit - wir bieten für jeden die passende Lösung", betont Sebastian Schaulies. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der persönlichen Entwicklung des Teams - darum sind auch kontinuierliche Weiterbildungen und Schulungen fest in der Unternehmenskultur verankert. "Auf insgesamt über 500 Quadratmetern Bürofläche, die sich in einen Vertriebsstandort und einen Marketingstandort aufteilen, schaffen wir ein Umfeld, in dem unsere Mitarbeiter ihre Talente uneingeschränkt entfalten können", erklärt Sebastian Schaulies. "Dazu gehört selbstverständlich auch, dass wir alle Arbeitsplätze inklusive Schulungsraum und Showroom zur Wissensvermittlung ergonomisch und mit den modernsten Technologien ausstatten."Unterstützt wird dies durch ein insgesamt positives Arbeitsklima und eine starke Teamkultur. "Wir arbeiten alle auf Augenhöhe und fördern eine offene Kommunikation untereinander", so der Unternehmer weiter. "Wir freuen uns jederzeit über Feedback und neue Ideen, die uns als Unternehmen gemeinsam voranbringen. Das fördert eine starke Teamdynamik und hilft uns dabei, für unsere Kunden jederzeit das Beste zu geben." Team-Events und gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt zusätzlich und machen ATOBU zu einem besonderen Arbeitsplatz.Attraktive Positionen im Omnichannel-MarketingGesucht werden derzeit motivierte Kräfte sowohl in den Bereichen Beratung und Vertrieb als auch im Marketing. "Beispielsweise sind wir auf der Suche nach hochmotivierten High-Performance Closern im Bereich Omnichannel-Marketing, die bereit sind, sich für unsere Kunden so richtig ins Zeug zu legen", erklärt Sebastian Schaulies. Zu den Aufgaben gehören neben der Kundenberatung auch die Warm- und Kaltakquise, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. "Unseren neuen Mitarbeitern übertragen wir zudem die Angebotserstellung und freuen uns auf Unterstützung beim Strukturaufbau sowie der Erstellung von Business-Analysen", so der Unternehmer weiter. Gleichzeitig sucht das Unternehmen Online-Marketing-Manager, die bei der Erstellung und Verwaltung von Online-Präsenzen mitwirken.Ganz egal, ob man bereits Erfahrungen in den Bereichen mitbringt oder als Neuling starten müsste - ATOBU hat für jeden das richtige Angebot. Als IHK-zertifizierter Ausbildungsbetrieb freut sich das Unternehmen daher neben Teil- und Vollzeitkräften ebenfalls über Auszubildende, die ihre ersten Schritte in die Berufswelt bei ATOBU machen möchten. "Zusätzlich arbeiten wir mit der IU-Hochschule zusammen und unterstützen die Studierenden als dualer Ausbildungspartner. Bei uns kann theoretisches Wissen optimal mit praktischer Erfahrung kombiniert werden - und engagierte Mitarbeiter werden selbstverständlich mit hervorragenden Aufstiegschancen belohnt", erklärt Sebastian Schaulies. Sie sind auf der Suche nach einer Anstellung im Online-Marketing oder Vertrieb und wünschen sich einen Arbeitgeber, dem Wertschätzung und Transparenz ebenso wichtig ist wie faire Aufstiegschancen? Dann melden Sie sich jetzt bei Sebastian Schaulies oder bewerben Sie sich direkt über die Karriereseite des Unternehmens!