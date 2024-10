Beijing (ots/PRNewswire) -Der Volvo EM90, ein von Volvo Cars hergestelltes vollelektrisches Premium-Mehrzweckfahrzeug (Multi-Purpose Vehicle, MPV), glänzt auf der Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2024, die vom 18. bis 20. Oktober in Peking stattfindet, als einziges offizielles Fahrzeug und bietet den Gästen der Veranstaltung ein erstklassiges Reiseerlebnis.Der EM90 ist mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen ausgestattet, die Volvos Engagement für Sicherheit, Umweltschutz und Qualität auf dem Internationalen Finanzforum einmal mehr unter Beweis stellen.In puncto Sicherheit setzt das rein elektrisch betriebene MPV auf eine hochfeste Käfigkarosserie mit doppelten A-Säulen, die dem Fahrer nicht nur ein freies Sichtfeld bieten, sondern auch den Sicherheitskäfig stabil halten und so für ein absolut sicheres Gefühl hinter dem Lenkrad sorgen.Im Hinblick auf den Umweltschutz verfügt der EM90 über umweltfreundliche Techniken und Materialien, die über die Anforderungen der Industrienormen hinausgehen. Der effiziente Filter im Luftreinigungssystem des Fahrzeugs und die einzigartige Luftreinigungstechnologie filtern über 95 Prozent der Feinstaubpartikel mit PM 2,5 und sogar PM 0,3 aus der Luft. Darüber hinaus hat das Fahrzeug nach einer Reihe strenger Prüfungen die Zertifizierung für Kinder im Fahrzeug (Green Cabin) bestanden, die vom China Automotive Technology and Research Center, einer Forschungs- und Prüfeinrichtung für Kraftfahrzeuge in China, eingeführt wurde.Mit seinen ikonischen skandinavischen Designdetails, die sich überall in der großzügigen Kabine wiederfinden, vereint der EM90 die Gelassenheit des nordischen Lebens mit einem luxuriöses Wohnzimmererlebnis für unterwegs und ist damit die erste Wahl für Familien- und Geschäftsreisen.In den kommenden Jahren wird Volvo Cars eine Reihe neuer vollelektrischer Fahrzeuge auf den Markt bringen, um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden und sein Ziel zu erreichen, bis zum Jahr 2040 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen, indem es die Kohlenstoffemissionen über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge hinweg reduziert.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342680.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2535489/Volvo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-volvo-em90-wird-auf-der-jahreskonferenz-des-financial-street-forum-2024-als-einziges-offizielles-fahrzeug-vorgestellt-302281762.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5891781