Starr Insurance gab bekannt, dass die südkoreanische Finanzdienstleistungskommission der Starr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd., Niederlassung Korea, eine Lizenz für den Betrieb in Seoul und den Verkauf von gewerblichen Sach- und Unfallversicherungen in ganz Korea erteilt hat.

Paul Choi wurde im Mai 2024 zum CEO der koreanischen Niederlassung von Starr ernannt. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Versicherungswesen bei Maklern und Versicherern und hat einen Master of Science in Risikomanagement und Versicherung von der Georgia State University.

Phil Finley, Präsident von Starr Asia Pacific, sagte: "Korea ist einer der größten gewerblichen Versicherungsmärkte in Asien, und Starr ist seit langem in der Region tätig. Wir erwarten, dass Korea in den kommenden Jahren eine gute Quelle für profitables Prämienwachstum für Starr sein wird."

Über Starr Insurance

Starr Insurance (oder Starr) ist ein Marketingname für die operativen Versicherungs- und Reiseunterstützungsunternehmen und Tochtergesellschaften von Starr International Company, Inc. sowie für das Investmentgeschäft von C. V. Starr Co., Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Starr ist ein führendes Versicherungs- und Investmentunternehmen mit Niederlassungen auf sechs Kontinenten. Über seine operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach-, Unfall-, Kranken- und Unfallversicherungsprodukte sowie eine Reihe von Spezialversicherungen an, darunter Luftfahrt-, See-, Energie- und Unfallversicherungen. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Malta, Singapur, der Schweiz und in Großbritannien ansässigen Tochtergesellschaften von Starrs Versicherungsunternehmen haben jeweils ein A.M. Best-Rating von "A" (Excellent). Starrs Lloyd's-Syndikat hat ein Standard Poor's-Rating von "A+" (Strong).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

