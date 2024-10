Bonn (www.anleihencheck.de) - Die überraschenden Inflationsdaten für September, die niedriger ausfielen als erwartet, geben der Bank of England (BoE) mehr Spielraum für Zinssenkungen bei der nächsten Sitzung, so die Analysten von Postbank Research.Die Marktteilnehmer hätten diesen Zinsschritt bereits vollständig eingepreist. Die am Montag erwarteten Daten vom Wohnungsmarkt dürften das Umfeld für mögliche weitere Zinsentwicklungen am Immobilienmarkt erhellen. In letzter Zeit sei bei den Preisen für Häuser ein leichter Aufwärtstrend verzeichnet worden. ...

