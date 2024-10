© Foto: NurPhoto | Urbanandsport - picture alliance



Während US-Flugzeugbauer Boeing immer tiefer in die Krise abrutscht, läuft es für den brasilianischen Konkurrenten Embraer richtig gut.Einst war Boeing ein Aushängeschild der US-Industrie. Insbesondere das Modell 747 prägte die Designvorstellung einer ganzen Generation und war der Inbegriff eines modernen, leistungsfähigen Passagierflugzeuges. Von diesem Glanz ist nur noch wenig übrig, denn der Konzern kämpft um sein Überleben. In der vergangenen Woche gab der Konkurrent des europäischen Flugzeugbauers Airbus eine milliardenschwere Kapitalerhöhung bekannt. Immerhin gelang Boeing am zurückliegenden Wochenende eine Einigung im seit Wochen anhaltenden Arbeitskampf, außerdem steht der Verkauf …