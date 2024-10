München (ots) -CHERRY Digital Health hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Das Unternehmen erhielt die offizielle Produktzulassung der gematik für das eHealth-CardLink-Verfahren, das in der CHERRY SmartLink Lösung integriert ist. CHERRY SmartLink ermöglicht das sichere Einlösen von E-Rezepten über NFC-fähige Smartphones. Nutzer*innen halten dafür ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) an ihr NFC-fähiges Smartphone. Anschließend können sie das rezeptpflichtige Medikament online bestellen oder in einer Apotheke reservieren. Diese Innovation verspricht, den Umgang mit E-Rezepten für Patient*innen und Apotheken erheblich zu vereinfachen.Diese Zulassung markiert damit einen entscheidenden Schritt in Cherrys Bestrebungen, innovative Lösungen für die Digitalisierung des Gesundheitswesens anzubieten. Gerrit Schick, Geschäftsführer von Cherry Digital Health, kommentiert: "Die Produktzulassung durch die gematik bestätigt die Qualität und Sicherheit unserer CHERRY SmartLink Lösung. Wir sind auf Kurs, um gemeinsam mit unseren Partner*innen den Markteintritt zu ermöglichen und einen bedeutenden Beitrag zur Digitalisierung des Gesundheitswesens zu leisten."Das Unternehmen befindet sich nun im Prozess zur Erlangung der Anbieterzulassung, einem weiteren wichtigen Schritt zur Markteinführung. CHERRY wird damit zu einem starken Partner für neue Services für die Telematik-Infrastruktur. Bereits heute kooperiert CHERRY mit Awesome Technologies, um deren innovativen TI-Messenger auf den deutschen Markt zu bringen. In Verbindung mit diesem TI-Messenger ermöglicht CHERRY künftig allen Gesundheitsberufen deutschlandweit, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren. So können beispielsweise Rückfragen zur verordneten Medikation, Informationen über vorliegende Laborbefunde oder Rückrufbitten ausgetauscht werden. Weitere dieser neuen digitalen Lösungen sind bei CHERRY bereits in Entwicklung.Weitere Informationen zu CHERRY SmartLink finden Sie hier (https://services.hosting.augure.com/Response/cUcYg/%7B5a81d83e-2f06-41f8-bdaf-479aaaa39898%7D).Über CHERRY Digital HealthDie CHERRY Digital Health (https://services.hosting.augure.com/Response/cUcYh/%7B5a81d83e-2f06-41f8-bdaf-479aaaa39898%7D) ist ein führender Anbieter für Gesundheitstechnologien. Mit innovativen Produkten wie Lesegeräten für Gesundheitskarten, Hygienetastaturen und eigenen SaaS-Lösung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Ausstattung von Kliniken, Praxen und Apotheken. Durch enge Kooperationen mit Krankenhäusern, Arztpraxen und medizinischen Fachkräften gewährleistet die CHERRY Digital Health höchste Standards und kundenorientierte Lösungen. Zertifizierte Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung machen die CHERRY Digital Health zu einem verlässlichen Partner für alle Akteure im Gesundheitswesen.Pressekontakt:Claire DoveCHERRY Presseteamcherry@piabo.netOriginal-Content von: Cherry Digital Health GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177208/5891874