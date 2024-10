NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor einer Flut von Quartalsbilanzen haben sich die Anleger an den US-Börsen zum Wochenauftakt zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag kaum. Die Erwartungen an die Geschäftszahlen und Prognosen der Unternehmen sind aktuell hoch.

Im frühen Handel fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,13 Prozent auf 43.220,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,02 Prozent auf 5.863,34 Punkte nach. Beide Börsenbarometer hatten sich in der vergangenen Woche zu Rekordmarken aufgeschwungen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Montag um 0,05 Prozent auf 20.334,86 Punkte nach oben./la/he

