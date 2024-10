Die CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) verzeichnet aktuell einen leichten Kursrückgang. Am 21. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 25,21 EUR, was einem Tagesverlust von 0,43% entspricht. Trotz des jüngsten Rückgangs von 6,13% im letzten Monat bleibt die Dividendenrendite mit 2,66% für das laufende Geschäftsjahr 2024 attraktiv. Die angekündigte Dividende von 0,80 EUR je Aktie unterstreicht die Stabilität des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld.

Finanzkennzahlen im Fokus

Bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 11,22, welches im Vergleich zum Vorjahr (13,33) eine Verbesserung darstellt. Dies deutet auf eine effizientere Nutzung der Finanzmittel hin. Dennoch liegt die Aktie mit 33,32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was Anlegern Chancen für einen möglichen Wiedereinstieg bieten könnte.

