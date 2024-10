© Foto: Pexels



David Rosenberg, der für seine korrekte Prognose des Marktcrashs und der Rezession von 2008 bekannt ist, schlägt Alarm wegen eines weiteren möglichen Börsencrashs. Er rät Anlegern davon ab, dem Momentum nachzujagen."Wenn diese Megablase platzt, wird es spektakulär sein", schrieb der Top-Ökonom am Freitag in einer Mitteilung an Kunden von Rosenberg Research. Und weiter: "Dies ist nicht die Zeit, dem Momentum oder der Herdenmentalität nachzujagen." Rosenberg warnte, dass der S&P 500 mindestens 25 Prozent höher sei, als es die Fundamentaldaten erwarten ließen, da die Aktienkurse das Gewinnwachstum übertreffen und die EPS-Korrekturen (Earnings per Share) der Analysten tendenziell nach unten …